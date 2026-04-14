Un herido al recibir un disparo en el paseo de Taulat de Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras recibir un disparo este martes por la tarde en el paseo del Taulat de Barcelona, frente al centro comercial de Diagonal Mar, según confirman fuentes policiales y ha avanzado 'El Periódico'.

El aviso del incidente ha sido a las 15.50 horas y el suceso se ha producido en la vía pública.

Al lugar se han desplazado diversas patrullas de la policía catalana, que han acordonado la zona.