4 heridos, uno de ellos grave, tras el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Dos personas atrapadas tras el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida) - BOMBERS

LLEIDA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas en estado grave, otra menos grave y el resto en estado leve, tras el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida) que se ha producido sobre las 6.18 horas de este miércoles, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa press.

Los Bombers de la Generalitat han acudido con 24 dotaciones para tratar de liberar a una persona que ha quedado atrapada bajo los escombros, después de que esta casa con planta baja y dos superiores haya sufrido un "colapso estructural".

Sobre las 10.40 los efectivos ya han logrado estabilizar toda la estructura y hacer tareas de desescombro, para poder liberar a la persona que había quedado atrapada.

Por su parte, el SEM ha activado tres ambulancias y un equipo de psicólogos, así como el equipo conjunto que dispone junto con los bomberos.

Finalmente, el herido grave está siendo atendido por el SEM, mientras que el que ha resultado menos grave ha sido trasladado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.