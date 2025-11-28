Hernández defiende que "reforzar la cultura es reforzar la democracia" y los valores europeos

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, en Bruselas este viernes - CULTURA

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha defendido que "reforzar la cultura es reforzar la democracia" así como los valores democráticos europeos, tras intervenir este viernes en el Consejo de Ministros de Educación y Cultura de la UE, en Bruselas (Bélgica), para valorar las políticas culturales europeas.

En su intervención, hecha en catalán, ha dicho que el programa AgoraEU es "una oportunidad única para reforzar la cultura, la creatividad y la participación democrática en Europa", informa la Conselleria en un comunicado.

Ha valorado de forma muy positiva la nueva integración de los programas Europa Creativa Cultura, Europa Creativa MEDIA y CERV en el nuevo programa AgoraEU, y ha destacado que "ofrece un marco propicio para el impulso de las políticas europeas" y cree que favorecerá sinergias entre los programas actuales y los diferentes actores.

Hernández ha hablado en representación de las comunidades autónomas y ha remarcado la necesidad de preservar "la singularidad y la autonomía de los programas actuales".

También ha reivindicado las "marcas reconocidas", que asegura que ya han demostrado el impacto positivo en la sociedad y la economía europeas, y su eficacia para hacer de la cultura un instrumento de cohesión social.