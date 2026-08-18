Hernández destaca la importancia económica y cultural de hacer rodajes en Catalunya

La consellera de Cultura Sònia Hernández junto al equipo de la película 'Tangled' en el rodaje en Girona (Catalunya) - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, visitó el pasado 3 de agosto el rodaje de la película 'Tangled' en Girona, y aprovechó para destacar que los rodajes en Catalunya "generan ocupación, actividad económica y oportunidades para el sector audiovisual".

El 'live action' de la película de Disney ha tenido como principales escenarios Girona, Besalú (Girona) y el Real Monasterio de Santes Creus de Aiguamúrcia (Tarragona), ubicaciones a las que se ha desplazado un equipo de 500 personas, ha informado la Generalitat en un comunicado este martes.

"La presencia de una producción internacional refuerza a Catalunya como uno de los principales 'hubs' audiovisuales de Europa", ha explicado Hernández, que defiende que las localizaciones escogidas "ayudan a mostrar el patrimonio de Catalunya a nivel internacional".

La comunidad autónoma se ha convertido en un centro de producción audiovisual internacional a través de la Catalunya Film Commission (CFC), un servicio del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), que ya tiene casi 200 municipios asociados y ayuda a los profesionales con la preparación de los rodajes en el territorio.

La película, dirigida por Michael Gracey ('El gran Showman'), está protagonizada por Teagan Croft como Rapunzel, Milo Manheim como Flynn Rider y Kahtryn Hahn como Madre Gothel, y se estrenará el 31 de marzo de 2028 en cines.