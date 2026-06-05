Hernández inaugura 'Els ulls de la història' con una "nueva lectura" de Sant Pere de Rodes (Girona)

La consellera inaugura el proyecto en el monasterio de Sant Pere de Rodes - CULTURA

GIRONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha inaugurado el proyecto 'Els ulls de la història. Una mirada immersiva al patrimoni català' en el Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes (Girona), que ofrece "una nueva lectura" del monasterio que combina rigor histórico, interpretación contemporánea y nuevas narrativas.

La intervención amplía y enriquece la experiencia de visita, "permitiendo comprender el monasterio como una arquitectura excepcional del románico catalán, a la vez que como un sistema vivo de poder, espiritualidad y vida cotidiana", informa el Departament en un comunicado de este viernes.

El proyecto despliega una actuación "integral", que incluye una experiencia realidad virtual, una instalación audiovisual que restituye el portalón atribuido al maestro de Cabestany, una guía multimedia y una nueva señalización interpretativa en el monumento.

La consellera ha destacado que el proyecto quiere restituir la relevancia del monasterio "como un símbolo excepcional del románico catalán" y que permite comprenderlo no solo como un espacio monumental, sino como un sistema complejo de poder y espiritualidad, y donde se desarrollaba la vida cotidiana de toda una comunidad.

"Con el proyecto 'Els ulls de la història' ofrecemos nuevos relatos, renovamos museografías, poniendo el foco en historias muchas veces menospreciadas o poco estudiadas. Y, de esta manera, renovamos la mirada sobre nuestro pasado, incluyendo las voces que han sido silenciadas en los relatos hegemónicos", subraya Hernández.

El nuevo relato en este conjunto pone énfasis en el pueblo de Santa Creu, que se ha interpretado de forma aislada y que mantiene una importante relación con el monasterio, así se consigue entender cómo funcionaba el sistema feudal en este sitio: de dónde venían las rentas, cómo se formalizaban los establecimientos de tierras, cómo se gestionaban las deudas o los préstamos, entre otros.