Hernández reivindica que la cultura sea central en "cualquier proyecto de futuro sostenible"

La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar durante la sesión - DEPARTAMENT DE CULTURA

Defiende la necesidad de un objetivo de cultura dentro de la Agenda 20230

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández Almodóvar, ha defendido este sábado que la cultura debe ser pieza central en "cualquier proyecto de futuro sostenible".

Lo ha dicho en la sesión 'La necesidad de un Objetivo Cultura' durante Ágora Cívica, el foro sobre políticas culturales de Mondiacult 2025 - Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible promovida por la Unesco, informa el Departament en un comunicado.

Hernández ha reivindicado la necesidad de un objetivo de cultura dentro de la Agenda 20230 y ha dicho que lo cultural "debe dejar de ser un complemento".

Considera que "hay que abordar" la falta de un objetivo propio de cultura entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

LA CULTURA COMO "BIEN PÚBLICO"

También ha dicho que la cultura debe ser un "bien público global", así como un derecho y un motor de futuro.

"Desde Catalunya nos unimos al llamamiento global para que en el próximo periodo de negociaciones post 2030, la comunidad internacional adopte formalmente un Objetivo Cultura", ha añadido.

También ha destacado que la cultura es "motor económico y una herramienta de transformación social" y que un objetivo propio de cultura serviría para preservar lo que ve a menudo en peligro, como las lenguas minoritarias, las tradiciones y el patrimonio amenazado por el cambio climático y la globalización.