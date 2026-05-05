Una herramienta para tratar el riesgo de dislexia se implementa en 4.400 colegios de España

El CEIP Ramón y Cajal de Alpartir - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La herramienta digital Dytective, que ayuda a tratar el riesgo de dislexia y otras dificultades de aprendizaje, se ha implementado en más de 4.400 colegios de toda España (1 de cada 4 escuelas) en una iniciativa impulsada por la Fundación La Caixa.

Ha llegado a más de 55.100 alumnos y se ha convertido en una de las herramientas digitales con más implantación en la detección de riesgo y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, informa la Fundación La Caixa este martes en un comunicado.

El CEIP Ramón y Cajal de Alpartir (Zaragoza), una escuela con tres aulas multigrado, usa desde 2017, gracias a la colaboración entre la Fundación La Caixa y Change Dyslexia, la aplicación para trabajar y mejorar la habilidades de lectura y escritura a partir de los 7 años e incorpora un test de cribado que permite conocer qué parte del alumnado presenta dificultades de aprendizaje, tanto de casos de dislexia como otros relacionados con la diversidad del aula.

"El 60% son niños y niñas de familias con origen extranjero; un 10% tiene dificultades de lectura, escritura y matemáticas, y un 30% se encuentra en riesgo de exclusión social", ha dicho el director del centro, Juan Antonio Rodríguez.

Cada día, en sesiones de 20 minutos y con dispositivos personales de tipo tableta, ese alumnado en el que se ha detectado posibilidad de dislexia o dificultad de aprendizaje realiza un entrenamiento cognitivo a través de juegos y enigmas.

"Dytective es una aplicación que fomenta la atención al no tener chats ni otros elementos de distracción, en la que cada uno mete su contraseña y va superando retos. Tienen que ordenar palabras, escribir oraciones o encontrar al 'intruso', y dependiendo de la edad va cambiando de nivel", ha explicado la profesora de inclusión de la escuela Raquel Gistas.

La madre de una de las alumnas a la que se detectó dislexia ha asegurado que el uso de la herramienta fue "un antes y un después: de no poder afrontar las dificultades a conocer qué se puede hacer y mejorar".