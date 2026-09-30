El hijo de Daphne Caruana, periodista asesinada en Malta en 2017: "No tengo fe en el sistema judicial"

Matthew Caruana Galizia, el hijo de la periodista Daphne Caruana, asesinada en Malta en 2017 cuando investigaba un caso de corrupción - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Matthew Caruana Galizia, el hijo de la periodista Daphne Caruana Galizia, asesinada en Malta en 2017 cuando investigaba un caso de corrupción, asistió hace unos días a la lectura del veredicto del jurado popular que dejó libre al empresario señalado como autor intelectual del crimen, Yorgen Fenech: "No tengo fe en el sistema judicial de Malta".

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press con motivo de su visita a Barcelona, donde este miércoles ha participado en la jornada 'Criminalidad organizada y corrupción pública' impulsada por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) y el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe).

Daphne Caruana Galizia, una de las periodistas más conocidas de Malta, fue asesinada con un coche bomba el 16 de octubre de 2017 a los 53 años cerca de su domicilio en Bidnija cuando realizaba investigaciones sobre corrupción que presuntamente salpicaba al Gobierno maltés de Joseph Muscat, del Partido Laborista, en el marco de los Papeles de Panamá.

Ahora, su hijo ha asegurado que en los meses previos a su asesinato su madre fue víctima de una campaña de deshumanización por parte del Ejecutivo de Muscat, que incluyó "amenazas legales", dirigiendo en su contra más de 40 demandas por presunta difamación.

Esta maniobra le causó un gran perjuicio económico por los gastos derivados de la defensa y por la congelación de sus cuentas, de forma que pasó a depender económicamente de su marido.

Aun así, ella continuó adelante, como había hecho durante casi tres décadas, indagando y exponiendo los vínculos entre las élites políticas y los empresarios del país: "Ella continuó luchando hasta el final, tenía esa personalidad de no rendirse jamás y por eso creo que su vida terminó así, con una bomba en su coche, porque las formas legales para acallarla no tuvieron éxito".

Nueve años después del asesinato y tras la aprobación en 2024 de la Directiva anti-SLAPP de la UE, conocida informalmente como 'Ley Daphne', que tiene como objetivo proteger a los profesionales de la información frente a demandas infundadas o intimidatorias diseñadas para silenciarlos, Matthew Caruana denuncia que, pese a que los periodistas que investigan casos de interés público merecen un alto nivel de protección, "esto no es así", al menos en Malta.

"El Gobierno en Malta ha convertido en ley el mínimo de la directiva", señala Matthew Caruana, que lamenta que el Ejecutivo no haya implementado ninguna de las recomendaciones de la Comisión Europea para mejorar la situación con respecto al trabajo periodístico, como tampoco las derivadas de la investigación independiente que realizó el Estado tras el asesinato de su madre.

Subraya que esta investigación interna evidenció carencias en las instituciones, pues concluyó que en vez de indagar en las tramas de corrupción sobre las que Daphne Caruana publicaba, la policía y la Fiscalía se centraron en investigarla a ella, y no fue hasta después de su muerte, y tras una demanda del partido de la oposición, cuando comenzaron las pesquisas sobre las corruptelas.

CAMBIO DE GOBIERNO

Gracias a la labor de periodistas de toda Europa a través del 'Daphne Project', que continuaron las investigaciones de Daphne Caruana, la sociedad maltesa se movilizó masivamente en 2019, unas protestas que culminaron con la dimisión de Muscat en enero de 2020.

"Sentí que hay esperanza, que hay algo que está pasando en la sociedad maltesa, que hay personas que todavía creen que podemos cambiar como país, que el sistema pueda mejorar y que no estamos condenados a seguir viviendo esa realidad de crimen organizado perpetuo", explica su hijo.

EL AUTOR INTELECTUAL

No obstante, y pese a la condena de tres sicarios y dos facilitadores de los explosivos, el presunto autor intelectual, Yorgen Fenech, ha salido absuelto con ocho votos a favor del jurado popular y uno en contra.

Todo esto pese a que, según las investigaciones, el empresario pagó presuntamente a los sicarios alrededor de 150.000 euros para matar a la periodista.

El hijo de la víctima achaca la postura del jurado popular a varios factores: un sistema judicial obsoleto, la falta de conocimientos jurídicos de sus miembros, el temor a represalias y la campaña de desprestigio que sufrió su madre por parte del Gobierno: "Hay miembros del jurado que creen que Yorgen Fenech es culpable pero querían liberarlo, porque creen que él hizo algo bueno matando a mi madre", a la que asegura que odiaban.

El veredicto fue "un shock total" tanto para él y para su familia como para el país, lo que derivó en una protesta multitudinaria hace dos semanas organizada por la sociedad civil: "Es una locura porque la defensa nunca negó su complicidad".

Si bien la defensa intentó convencer durante el juicio de que Fenech no había sido el autor intelectual, intentando involucrar al jefe de Gabinete de Josep Muscat, Keith Schembri, alegando que la investigación se había cerrado en falso para proteger a altos cargos del país, Matthew Caruana lo niega y cree que, si bien el Gobierno "preparó el terreno" creando un clima de odio contra su madre, no tuvo un papel activo en su muerte.

Ahora, la Fiscalía General ha presentado un recurso solicitando la repetición del juicio y, si bien es la única oportunidad para que la familia pueda obtener justicia, Matthew Caruana asegura que lo vive con horror: "He prestado testimonio seis veces en todos esos procesos y cada vez que lo hago siento que pierdo un pedazo de mí, de mi salud mental, de mi salud física, y es algo horrible".

REPRESALIAS

Tras la absolución de Fenech, el hijo de Daphne Caruana teme sufrir represalias por parte del entorno del empresario, que tiene otras causas judiciales abiertas por presuntamente intentar comprar armas: "Cada vez que entro a casa tengo el pensamiento de que voy a encontrarme a alguien dentro con una pistola".

El temor se ha intensificado desde la lectura del veredicto porque, por un lado cree que Fenech buscará venganza y, por otro, porque la ausencia de una condena envía un mensaje de que uno puede matar sin pagar ningún precio: "Es un mensaje de impunidad".

Matthew Caruana espera poder cerrar este capítulo tras la celebración de un nuevo juicio, una voluntad que cree que es compartida con el Gobierno actual, encabezado por Robert Abela, también del partido laborista, aunque dice no entender por qué el Ejecutivo se niega a abordar las carencias del país, como la reforma del sistema judicial.

También alerta de que, en Malta, la ley de alertadores de corrupción requiere que la persona que quiere pedir protección se dirija al primer ministro, lo que supone "un conflicto de interés".

"Pido justicia para el asesinato y también justicia para la corrupción que investigó mi madre", clama Matthew Caruana, que también solicita que el Gobierno aplique las recomendaciones derivadas de la investigación sobre los factores que propiciaron el asesinato de una periodista por su trabajo en 2017 en la Unión Europea.