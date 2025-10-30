Holaluz incrementa sus pérdidas en el primer semestre un 9%, hasta 14,7 millones

Archivo - La CEO y Co-Founder de Holaluz, Carlota Pi, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Holaluz cerró el primer semestre del año con unas pérdidas de 14,7 millones de euros, un 9% superiores al mismo momento del año pasado, según las cuentas publicadas en BME Growth este jueves.

Los ingresos fueron de 68,1 millones, un 29% menos que un año antes, y la empresa ha explicado que se debe a la reducción del porfolio a causa de que la estrategia de adquisición de nuevos clientes no se ha podido desplegar por la protección de caja y la contracción del mercado solar residencial.

Ha explicado que esta cifra "no incluye la facturación en el negocio de Representación" que es proporcional a la evolución del precio de mercado y que fue de 11 millones en el primer semestre de este año y de 56 millones en el mismo periodo de 2024.

Ha añadido que esta contracción del mercado residencial se debe a los "altos tipos de interés" y la falta de ayudas públicas para impulsar el mercado, lo que, textualmente, ha afectado al número de instalaciones ejecutadas.

El Ebitda fue negativo en 6,6 millones, un 64% por encima de los cuatro millones negativos de un año antes, y el Ebitda normalizado fue de 2,1 millones negativos, frente a los 3,9 millones positivos de la primera mitad de 2024.

La empresa ha asegurado que tras la aprobación del Plan de reestructuración de deuda, ha empezado a "trabajar para revertir la situación" en el segundo semestre y que prevé que el 'break even' del segmento Solar se alcance en el cuatro trimestre de este año y el próximo ejercicio.

DEUDA

Holaluz ha explicado que la deuda neta se situó en 42,8 millones a cierre de junio, por encima de los 41,1 millones del pasado 31 de diciembre.

En concreto, la deuda a largo plazo con entidades bancarias pasó de 20 millones en diciembre a 37,9 proforma en junio, mientras que la deuda a corto plazo pasó de 23,3 millones en diciembre a 6,9 millones proforma en junio, y la liquidez se situó en dos millones.

La compañía ha subrayado que la base financiera de la empresa está asegurada tras la ampliación de capital de 22 millones y la reestructuración de la deuda, y ha señalado que ha reducido en un 30% los costes de operación.

La reestructuración de la deuda cubre el 100% del debe sin quitas y extiende el vencimiento hasta 2028, con alrededor del 70% respaldado por el ICO.