Holaluz pierde 22,1 millones en 2025, un 29,5% menos que el año anterior

Archivo - La ceo de Holaluz, Carlota Pi. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Holaluz ha cerrado el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 22,1 millones de euros, un 29,5% menos que el año anterior, cuando estás se situaron en 31,4 millones de euros, según las cuentas publicadas en BME Growth este lunes consultadas por Europa Press.

Los ingresos de la compañía, sin embargo, han caído hasta los 158,9 millones de euros, un 41,3% menos que en 2024, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 5,5 millones de euros en negativo, por debajo de los 12 millones de euros en negativo del año anterior.

Por líneas de negocio, la gestión de energía ha generado ingresos de 131,1 millones de euros, un 23% menos que en 2024, mientras que a través del negocio de representación la compañía ha ingresado 17,7 millones de euros, una caída del 78% respecto al ejercicio previo, y la energía solar generó otros 10,2 millones de euros, un 17% menos.

En un comunicado posterior a los resultados, Holaluz ha valorado que uno de los "hitos más relevantes" del ejercicio ha sido la reducción de un 30% de los costes operativos y de personal, gracias a "la integración permanente de inteligencia artificial y automatización en toda su operativa".

DEUDA

La deuda neta de la compañía a cierre del ejercicio era de 42 millones de euros, por encima de los 41,1 millones de euros del pasado 31 de diciembre.

En concreto, la deuda a largo plazo con entidades bancarias ha aumentado desde 16,5 millones a 29,8 millones de euros, mientras que la deuda a corto plazo con las entidades de crédito ha bajado de 19,8 millones a 8,6 millones de euros, y el resto de deuda a corto plazo es de 3,4 millones de euros.

La empresa ha defendido que ha "estabilizado" su situación financiera con la firma de un plan de reestructuración de la deuda financiera, en vigor desde el 29 de julio, que cubre el 100% de la deuda sin quitas y extiende vencimientos hasta 2028, con alrededor del 70% respaldado por el ICO y una ampliación de capital de 22 millones de euros.