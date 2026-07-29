Holaluz presenta alegaciones al expediente de inhabilitación iniciado por el Gobierno

Archivo - La CEO y Co-Founder de Holaluz, Carlota Pi. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía eléctrica Holaluz ha informado este miércoles que ha presentado alegaciones al expediente de inhabilitación iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hace dos semanas y ha defendido cumplir con todos los requisitos para continuar operando.

Confía en que la inhabilitación quede sin efecto una vez se analicen las alegaciones, ha afirmado en un comunicado remitido al BME Growth.

Holaluz asegura haber mantenido "en todo momento" la plena continuidad de su actividad y suministro sin interrupciones, y afirma haber tomado medidas para que la situación no se vuelva a repetir.

La compañía ha dicho que cumple "con todos los requisitos legales y regulatorios exigibles para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica, tanto operativos como financieros".

La empresa, además, se ha reservado "expresamente" ejercicio de las acciones legales que considere necesarias.

"La existencia de un mercado eléctrico abierto, competitivo y con pluralidad de operadores constituye un elemento esencial para la protección de los consumidores y el correcto funcionamiento del sistema", ha afirmado.