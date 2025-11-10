Un hombre en estado grave por un incendio en una casa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al hospital Moisès Broggi en estado grave por inhalación de humo a causa de un incendio que se ha producido este lunes por la tarde en una casa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), informan los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Al lugar han acudido cuatro dotaciones, que han apagado el fuego que ha afectado a la instalación eléctrica del domicilio.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se ha desplazado con tres ambulancias.