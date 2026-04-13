Un hombre en estado grave tras volcar su camión en la N-145 en Valls de Valira (Lleida)

Archivo - Trabajadores del SEM en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este lunes tras volcar su camión en la N-145 en Valls de Valira (Lleida), donde ha sido atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y trasladado en helicóptero al hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

La carretera se ha tenido que cortar totalmente sobre las 16.45 y una hora más tarde se ha podido habilitar un carril, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en 'X'.

Por su parte, el SEM ha activado su helicóptero medicalizado y dos ambulancias.