Un hombre herido por arma blanca y dos detenidos por una pelea en Granollers (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una pelea en la avenida de Sant Esteve de Granollers (Barcelona) este sábado, alrededor de las 18.30 horas, ha acabado con un hombre herido por arma blanca trasladado al hospital y otros dos detenidos por esta agresión, según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado fuentes de Mossos d'Esquadra a Europa Press este domingo.

Las mismas fuentes explican que estos tres hombres se conocían entre ellos y que el agredido fue herido de gravedad y trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

La policía catalana investiga los motivos del enfrentamiento entre los tres hombres y la agresión.