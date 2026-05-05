Un hombre herido menos grave al caerle una pared encima mientras trabajaba en Tamariu (Girona)

Efectivos de Bombers ayudan al hombre atrapado bajo una pared - BOMBERS

GIRONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido menos grave este martes por la mañana tras caerle encima una pared mientras trabajaba en Tamariu, en el término municipal de Palafrugell (Girona), informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en 'X'.

El hombre estaba realizando tareas de limpieza y ha quedado atrapado bajo la pared sobre las 09.00 horas, por lo que los Bombers de la Generalitat se han desplazado con 5 dotaciones para asegurar la zona y liberarlo.

El SEM ha activado tres ambulancias y un helicóptero medicalizado, que han trasladado al herido al Hospital Josep Trueta de Girona.