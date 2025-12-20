Un hombre muere atropellado en un accidente en la N-II en Alcarràs (Lleida)

LLEIDA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 84 años falleció este sábado tras ser atropellado el viernes por un camión articulado en la carretera N-II, en el punto kilométrico 12, en el término municipal de Alcarràs (Segrià), ha informado este sábado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del siniestro a las 12.20 horas cuando, por causas que todavía se están investigando, el vehículo pesado atropelló a la víctima, que fue trasladada en estado muy grave al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde finalmente ha fallecido este sábado por la mañana.

El hombre, identificado con las iniciales R.G.G., era vecino de Alcarràs y, con esta víctima, ya son 141 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año, según datos provisionales del SCT.