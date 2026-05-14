Un hombre trasladado al hospital en estado grave por un accidente en la C-14 en Ponts (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España).
Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 18:00
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LLEIDA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado en estado grave este jueves por la tarde tras producirse un accidente de tráfico en la C-14 entre Ponts y Bassella (Lleida), informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El siniestro ha obligado a activar un helicóptero medicalizado y tres ambulancias y el herido ha sido trasladado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Por otro lado, la vía ha tenido que cortarse pero ha quedado totalmente reabierta sobre las 16.45 horas.

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