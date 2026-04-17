Hombres G estrena documental: "Queríamos que fuera emocionante, como ha sido nuestra vida"

Hombres G estrenan documental: "Queríamos que fuera emocionante, como ha sido nuestra vida" - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical Hombres G estrena en el 10 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest el documental 'Los mejores años de nuestra vida', dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega y que llegará a los cines el 8 de mayo, en el que rehuyen del clásico documental para adentrarse más en la historia de su amistad: "Queríamos hacer un documental que fuera una película emocionante, como ha sido nuestra vida", ha dicho el vocalista David Summers.

En una entrevista de Europa Press, Summers ha dicho que no querían hacer el típico documental de un grupo de rock y que querían "hacer algo que llegara al corazón a la gente y contar la historia de cuatro amigos desde niños" que se han hecho adultos con una banda.

Ha subrayado que es un hecho tan insólito e increíble, el de mantener una amistad tantos años y una banda con los mismos integrantes desde hace 40 años --con un parón de una década entre medio-- que consideraron que "merecía la pena" contarlo desde la base de la amistad.

David Summers ha dicho que Arnaiz y Ortega lo han hecho con un cariño enorme y que les pidieron hacer que gustara a personas de todas las edades y que transmitiera los valores de la amistad, el amor, el trabajo: "Son valores un poco en desuso, pero que a nosotros nos gusta transmitir. Sales del cine con ganas de abrazar a la gente que quieres. Transmite el valor de la amistad".

Un poco lo que transmiten sus conciertos, ha añadido el guitarrista Dani Mezquita, "un buen rollo y que la gente salga del concierto con una sonrisa", a lo que el batería Javier Molina ha subrayado que el documental evidencia además la naturalidad, sinceridad y sencillez del grupo que espera que anime a otras bandas a iniciarse.

"Además la película acaba y te sitúa donde estamos ahora mismo, que por eso se llama así, porque son los mejores años de nuestra vida ahora y ahora nos va tan de puta madre que sales de la película viéndonos ahora y dices 'joder, estáis de puta madre, qué buen rollo", ha añadido el guitarrista Rafa Gutiérrez.

El documental aborda el éxito de los años 80 con el fenómeno fan --"en esta país nos han enseñado que el que tiene éxito es chungo", como pasa con los deportistas, ha dicho Molina--, el frenazo que supuso la separación en los años 90 en la que decidieron parar y se alargó durante una década, el regreso de la banda a inicios de los 2000 y el momento actual.

"ESTUVO BIEN PARAR"

Con el tiempo, Summers ha dicho que volvieron con más fuerza y llevan 24 años tras la parada y que "estuvo bien parar", con una segunda parte de la banda más edificante, en la que creen que ahora es el momento en que el grupo es más respetado.

Los integrantes de la banda han subrayado que sin duda es el momento en que sienten que han conseguido un mayor respeto: "Para conseguir el respeto, sobre todo en este país, necesitas muchos años, tienes que demostrarlo año tras año, demostrarlo una vez y cuando ya pasan 40 años la gente dice 'oye, cuidado, estos tíos serán lo que sean, pero ahí están'. Es cuando logras el respeto", ha dicho Summers.

MANTENER LA ILUSIÓN

Su secreto para sobrevivir más de 40 años es la ilusión por hacer nuevos proyectos y giras: "Eso es absolutamente imprescindible tener ilusión y de ilusiones se vive, como se dice, y nosotros siempre tenemos ilusión, tenemos siempre un proyecto, una película, una gira, un disco nuevo y ahora vamos a tocar en un sitio que no hemos tocado nunca, acojonante", ha subrayado el vocalista.

Sobre la nueva generación de artistas, ha dicho que hay una generación de nuevas bandas y grupos emergentes, pero que no se fijan en la música que pueda estar de moda porque siempre han querido ser ellos mismos, aunque Summers ha apostillado que Rosalía le parece "una artistaza cojonudísima".

Los directores del documental, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, han explicado que fueron muchas jornadas con cada uno de los integrantes del grupo en un documental que han definido como "un homenaje a la amistad, un homenaje a las canciones".

Arnaiz y Ortega han subrayado que ha sido un reto porque se trata de una banda musical que es "la banda sonora de muchos millones de personas", tanto en España como en Latinoamérica, en un trabajo que han podido incorporar material inédito.

COMO IR A DISNEYLANDIA

También han destacado que es la primera vez que la banda habla sin tapujos sobre esa década en la que estuvieron separados, y que sirve para demostrar también "por qué están en el momento en el que están", siendo más famosos ahora que en los 80 y convirtiéndose en algo más que una banda totalmente intergeneracional.

Los dos directores han dicho, sobre el futuro de la banda, que queda mucho Hombres G: "Es mucho más que un grupo de música. Es como cuando vas a Disneylandia. Trasciende lo puramente musical. Cuando estás en Disney vuelves a los recuerdos que tuviste, pero estás en el presente, tiene sensaciones generacionales de toda la familia y esa misma sensación lo puedes llevar a un concierto de Hombres G".