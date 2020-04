El Homrani advierte de que las cifras de paro de abril serán "peores"

"O se toman decisiones valientes o haremos los mismos errores que en 2008"

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha asegurado este viernes que las cifras de paro de este abril serán "peores" que las registradas en marzo, cuando el desempleo en Catalunya aumentó en 21.883 personas más (+5,52%), situando el número total de desempleados en 417.047, si bien en estos datos no se incluyen los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de la crisis generada por el coronavirus.

"Los datos del paro de abril serán peores. Un millón de personas no trabajan. Estamos tardando demasiado en asegurar la liquidez de las empresas y se debería extender a las familias. Hemos tomado medidas, pero las nuestras son parciales", ha dicho el conseller en una entrevista de Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Del mismo modo se ha expresado en una entrevista al diario 'Ara' recogida por Europa Press, en la que ha justificado que abril aún será más duro porque afectará a otros sectores, no sólo a los servicios, que ha sido el más perjudicado en marzo.

"Se tendrá que ver cómo salimos de estos ERTE y cómo aseguramos que este empleo se mantenga después de estos expedientes", ha afirmado, y ha apuntado como problemas la tasa de temporalidad y la flexibilidad del mercado laboral.

Ha defendido que además de líneas de crédito y de inyectar liquidez al tejido empresarial, se debe ser "valiente" y cambiar las lógicas de la deuda, de forma que los estados se puedan endeudar para relativizar el impacto de la crisis económica.

"Más que nunca se debe ser muy keynesiano. Lo público debe impulsar lo privado. Esto es lo que permitirá que no haya destrucción de empleo final", ha aseverado.

"O se toman decisiones valientes o después del Covid-19 haremos los mismos errores que en la crisis de 2008 y quien lo acabará pagando serán los más vulnerables", ha insistido, y ha defendido que por este motivo es necesario que la UE impulse una renta básica de confinamiento.

Según la Generalitat, han muerto 511 ancianos en residencias por coronavirus en marzo, y 1.221 personas que viven en residencias de ancianos tienen diagnóstico de coronavirus y 239 residentes están hospitalizados.

"Las residencias no estaban pensadas para el coronavirus", ha dicho El Homrani en Ràdio 4, y ha añadido que en las residencias más pequeñas, donde los espacios no son adecuados para poder hacer aislamientos, es donde más se está notando.

"El coronavirus lo está cambiando todo. Si hace cuatro meses me preguntan sí teníamos que medicalizar las residencias, hubiera dicho que no. Una residencia no es un hospital, son espacios de vida. Ahora puedo decir que sí que se tienen que medicalizar", ha apuntado.

Preguntado por si los políticos deberían bajarse el suelo ante esta crisis del Covid-19, ha dicho no estar en contra: "Si se tiene que hacer se hace, pero es un gesto estético. Si debemos tomar esta decisión la tomaremos sin ningún problema, pero lo que hacen falta son decisiones estructurales".