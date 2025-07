El Hospital de Bellvitge desarrolla una técnica quirúrgica para corregir el juanete recurrente

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha desarrollado una técnica quirúrgica para corregir los juanetes ('hallux valgus') recurrentes y dolorosos en personas y operados previamente.

El centro ha liderado un estudio, publicado en la revista 'The Journal of Foot and Ankle Surgery', que ha analizado la efectividad de usar una placa intramedular bloqueada en una segunda intervención, mostrando que permite corregir la deformidad "de forma eficaz, con pocas complicaciones y sin perder movilidad en el dedo gordo del pie".

El trabajo se ha realizado con la participación de 32 pacientes, el 97% de los cuales eran mujeres de entre 40 y 84 años; en el 75% de los casos se consiguió una corrección "óptima" de la deformidad, y el 83% manifestó estar satisfecho o muy satisfecho con el procedimiento.

Un 80% volvería a operarse con esta misma técnica, que evita la necesidad de recurrir a un procedimiento "más agresivo" como la artrodesis, es decir, la fusión de articulaciones.

El nuevo método permite ofrecer una solución "eficaz, segura y menos agresiva" a las personas con juanete reactivo, afirma el coordinador de la Unidad de Pie y Tobillo del Hospital de Bellvitge.