El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet (Barcelona) impulsa una cátedra sobre dolor crónico

Archivo - Hospital de Bellvitge, a 17 de junio de 2025, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha impulsado una cátedra dedicada al dolor crónico junto a la Universitat de Barcelona (UB) y Boston Scientific.

Se pondrá en marcha un plan formativo para que, en 4 años, los médicos especialistas y reanimación del hospital puedan obtener formación multidisciplinar en el diagnóstico y tratamiento del dolor, lo que "impactará positivamente en la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico", informa el centro en un comunicado de este lunes.

El modelo formativo integra sesiones teóricas, sesiones prácticas en sala de disección y rotaciones clínicas en los servicios implicados, así como talleres de ecografía, fluoroscopia y neuromodulación.