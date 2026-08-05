El Hospital Joan XXIII de Tarragona empieza a obtener muestras de tejido pulmonar sin cirugía

Desarrollo de una criobiopsia pulmonar - HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

TARRAGONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha empezado a aplicar una técnica para obtener muestras de tejido pulmonar sin necesidad de cirugía y de manera muy poco agresiva, ha informado el centro sanitario en un comunicado este miércoles.

La técnica, llamada criobiopsia pulmonar endoscópica, se aplica en los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID), un conjunto de más de 200 patologías que afecta al tejido alrededor de los alvéolos pulmonares, donde se produce el intercambio de oxígeno.

FUNCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA

Para desarrollar la técnica se ejecuta una broncoscopia, un procedimiento que empieza con dispositivo de 5mm de diámetro que se introduce en la boca del paciente y permite acceder a las vías respiratorias, el cual introduce una criosonda que puede obtener una muestra del tejido pulmonar.

El rasgo diferencial de este procedimiento es que la muestra se obtiene mediante frío extremo, pues el tejido se congela durante unos segundos en la punta de la criosonda, lo que permite que se pueda recoger una muestra más grande, además de que reduce el riesgo de sangrado.

La muestra se envía al servicio de Anatomía Patológica, donde se analiza para determinar qué enfermedad sufre el paciente, el cual para hacerse la prueba tiene que ir al ambulatorio, evitando el paso por quirófano y el ingreso en el hospital.

La médico especialista del Servicio de Pneumología del hospital, Vanessa López, explica que "esta técnica ayuda a obtener muestras de tejidos pulmonares de los pacientes en los que no hemos podido obtener un diagnóstico con otras técnicas, como de imagen o análisis de sangre".

Este hospital es el primero de la provincia de Tarragona en realizar esta técnica, por lo que anteriormente los pacientes tenían que desplazarse hasta el Hospital de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona) o someterse a la intervención quirúrgica.