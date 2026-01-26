El Hospital Joan XXIII de Tarragona introduce una nueva técnica para tratar hipertensión arterial

Profesionales del Hospital Joan XXIII usando la nueva técnica. - ICS

TARRAGONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Joan XXIII de Tarragona ha comenzado a aplicar la denervación renal, una nueva técnica para tratar la hipertensión arterial resistente, es decir, que no se controla de forma adecuada con el tratamiento farmacológico habitual.

Se trata de la "primera vez" que este procedimiento se aplica en la demarcación de Tarragona, y ha sido liderado por la Unidad de Hemodinámica Cardiaca del Servicio de Cardiología, informa el hospital en un comunicado de este lunes.

PROCEDIMIENTO "MÍNIMAMENTE AGRESIVO"

Es un procedimiento "mínimamente agresivo", muy seguro y con una duración de entre 30 y 40 minutos, que está indicado para pacientes muy seleccionados.

Se prevé que en el área de referencia del Hospital Joan XXIII se puedan beneficiar de él entre 5 y 10 pacientes anuales, una cifra que "podría aumentar en el futuro" a medida que la técnica continúe evolucionando y se consoliden sus resultados.

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA

El jefe de dicho Servicio, José Luis Ferreiro, ha explicado que la denervación renal consiste en hacer "unas pequeñas ablaciones por radiofrecuencia" dentro de las arterias renales que reducen la actividad del sistema nervioso simpático, lo que contribuye a disminuir la tensión arterial.

Dichas ablaciones interrumpen las fibras nerviosas simpáticas que envuelven las arterias de los riñones, responsables de enviar señales que mantienen elevada la tensión arterial, por lo que baja la activación del sistema neurohormonal implicado en la regulación de la tensión.

En algunos pacientes, la técnica permite también reducir el número de fármacos necesarios para controlar la hipertensión, con el consiguiente beneficio para el paciente.