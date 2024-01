El Hospital de Palamós (Girona) suspende las cirugías "no urgentes" por la incidencia de la gripe

GIRONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Palamós (Girona), gestionado por Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, ha decidido suspender las cirugías "no urgentes" que requieren ingreso hospitalario, por la incidencia de la gripe, han explicado este martes fuentes del hospital a Europa Press.

No se suspenden todas las intervenciones sino "las que no son urgentes, y no todas", y lo consideran una situación puntual ante el pico de casos de gripe.

Desde la semana pasada, el hospital ha desprogramado 15 cirugías no urgentes que requerían ingreso.

En un comunicado de este domingo, el centro explicó que ha llegado a la capacidad máxima de 133 camas disponibles para dar respuesta al aumento de demanda asistencial.

La ola epidémica de la gripe en Catalunya se mantiene en tendencia ascendente, según la actualización de este martes del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic): del 1 al 7 de enero hubo una tasa de 900 afectados por 100.000 habitantes y 70.961 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) registrados.