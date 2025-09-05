El Hospital de Terrassa (Barcelona) afirma que actuó "con profesionalidad" al atender a la paciente

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital Universitari (Barcelona) ha afirmado que el personal sanitario actuó "con profesionalidad" al realizar la valoración de la mujer que se suicidó en las Urgencias del centro el pasado 22 de agosto, y ha indicado que se produjo el seguimiento clínico según las actuaciones establecidas, informa en un comunicado este viernes.

Además, señala también que durante las 48 horas que la paciente estuvo en el servicio de Urgencias la paciente fue atendida por el equipo del área de Medicina y el equipo de Psiquiatría coordinadamente.

Por otro lado, dicho comunicado explica que el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Consorci Sanitari de Terrassa está analizando los hechos, paralelamente a la investigación iniciada por la Conselleria de Salud.

Finalmente, desde el Hospital lamentan la muerte de la mujer y expresan su pésame a los familiares, al mismo tiempo que "respetan su duelo y privacidad".

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha pedido al Govern que impulse una "investigación transparente" para aclarar los hechos y ha añadido que este caso pone de manifiesto la importancia de continuar reforzando los recursos destinados a la salud mental y a la psiquiatría, tanto en personal como en medios materiales.