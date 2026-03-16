El Hospital Trueta (Girona), "pionero" por un dispositivo para arterias distales de la pierna

Profesionales del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Trueta durante la intervención de implante del dispositivo reabsorbile en arterias distales de la pierna por debajo de la rodilla - ICS GIRONA

GIRONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari de Girona Dr.Josep Trueta (Girona) se ha convertido en "pionero" en Catalunya por implantar un dispositivo reabsorbible en arterias distales de la pierna por debajo de la rodilla.

Este nuevo dispositivo se diferencia de otros del mismo tipo --conocidos con el nombre de 'stent'-- porque está hecho de un material que el cuerpo puede reabsorber con el tiempo, informa el Institut Català de la Salut (ICS) en un comunicado de este lunes.

El procedimiento, llevado a cabo por el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del centro, se ha realizado en un paciente con isquemia crónica crítica, una enfermedad "grave que reduce mucho el flujo sanguíneo y que puede causar dolor intenso, heridas que no se curan y riesgo de amputación de la extremidad".

El nuevo dispositivo reabsorbible está pensado específicamente para tratar arterias muy pequeñas, que son las que se suelen ver afectadas en casos asociados a patologías como la del pie diabético.

La arteria debe cumplir unas características morfológicas y anatómicas concretas y el Servicio prevé cerrar el año con casi unos 15 de estos implantes colocados, y aumentar la cifra "progresivamente".

El jefe de este Servicio, Omar Andrés, afirma que esta tecnología "abre nuevas oportunidades de tratamiento para pacientes con enfermedad arterial compleja, ayudando a mejorar el pronóstico y a preservar la pierna afectada".