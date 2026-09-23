El Hospital Vithas Barcelona acoge su primer nacimiento y estrena área de maternidad

Primer nacimiento en el Hospital Vithas Barcelona - VITHAS

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona ha acogido este martes el primer nacimiento de un bebé en el centro, lo que marca también la puesta en marcha del área de maternidad del hospital, diseñada para una atención "personalizada, respetada y con la máxima seguridad clínica".

Con este primer nacimiento, el Hospital Vithas Barcelona abre una "nueva etapa asistencial", con acompañamiento a la mujer embarazada y a su familia desde el seguimiento del embarazo hasta el nacimiento y el posparto, ha informado Vithas este miércoles en un comunicado.

El área de maternidad se ha diseñado para ofrecer una experiencia "personalizada, íntima y segura", con atención individualizada, espacios confortables e instalaciones preparadas para cualquier situación clínica.

"MÁXIMA SEGURIDAD CLÍNICA"

La jefa de Obstetricia del Hospital Vithas Barcelona, Elisa Llurba, ha explicado que la voluntad de Vithas es ofrecer "todas las facilidades" para que cada mujer y su familia vivan el embarazo y el parto de la forma más cercana posible a sus expectativas.

También ha destacado que el hospital ofrece "todo lo necesario para garantizar la máxima seguridad clínica, tanto para la madre como para el bebé".

Las instalaciones del Hospital Vithas Barcelona incluye sala de dilatación y parto con luz natural, así como bañera de dilatación y parto en agua, además de quirófano de cesáreas independiente del área quirúrgica general.

26 HABITACIONES INDIVIDUALES

La puesta en marcha del área de maternidad también ha supuesto la apertura de una planta exclusivamente materno-infantil, con 26 habitaciones individuales (3 de ellas, suites).

El centro dispone de urgencias obstétricas 24 horas, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos y UCI neonatal ubicada en el área materno-infantil, para "la atención personalizada y proximidad entre el recién nacido, la madre y su familia".

La coordinadora de matronas del Hospital Vithas Barcelona, Cristina Pérez, ha destacado que el área de maternidad está alineada con los "modelos más avanzados en atención al nacimiento", y está pensada para una experiencia relajada, íntima y acogedora.