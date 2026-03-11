El Hospital Vithas Barcelona asesorará a los corredores de la Zurich Marató de Barcelona

Corredores - VITHAS - MARTI MILLA

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona ofrecerá asesoramiento en salud deportiva a los corredores de la Zurich Marató de Barcelona, de la que es patrocinador oficial y que se celebrará este domingo.

Del jueves al sábado, el nuevo centro hospitalario desplegará su Unidad de Medicina Deportiva en la Feria del Corredor con servicios y consejos en fisioterapia, podología y nutrición para los asistentes a su stand.

En este espacio habrá un área de fisioterapia con camillas para ofrecer masajes precompetitivos, además de servicios especializados de nutrición, podología y estudios de la pisada.