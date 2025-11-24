El Hospital Vithas Barcelona entra en funcionamiento en Esplugues de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat, ha entrado este lunes en funcionamiento tras culminar un proceso de dos años de construcción, informa Vithas en un comunicado.

En más de 39.000 metros cuadrados, cuenta con 160 habitaciones individuales, 60 consultas de especialidades, servicio de urgencias 24 horas con circuitos diferenciados para pacientes adultos y pediátricos, y un bloque quirúrgico con 14 quirófanos.

Este nuevo centro, dirigido por Anna Guiró, contará con 1.800 profesionales sanitarios y no sanitarios cuando alcance su pleno rendimiento.

El hospital incorpora el modelo de Institutos Vithas que promueve un "trabajo colaborativo en red de los especialistas con el paciente en el centro frente a la medicina convencional más propensa a la fragmentación".

Abre con la aspiración de convertirse en "un nuevo referente" de la sanidad catalana, y se trata del quinto equipamiento de la compañía en Catalunya y el 22 hospital de Vithas en España.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Previo a su apertura, el hospital recibió la visita del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al presidente de Vithas, Jorge Gallardo Piqué; el director general de Vithas, Pedro Rico, y la directora del hospital, Anna Guiró.

Hace unas semanas la presentación institucional del centro con el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y el alcalde Eduard Sanz, y también se hizo un acto de reconocimiento al compromiso de las compañías colaboradoras del proyecto.