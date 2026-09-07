7 hospitales de Barcelona acogerán la Reunión Nacional de Cirugía en 2029

Cartel de la candidatura de Barcelona para la Reunión Nacional de Cirugía 2029. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Barcelona, que reúne a 7 hospitales de la ciudad, acogerá la XXVII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirugía (AEC) en 2029.

La decisión se prevé ratificar en la Asamblea Extraordinaria de la asociación que se celebrará el próximo 3 de noviembre en el marco del Congreso Nacional de Cirugía 2026, informa la AEC en un comunicado de este lunes.

Los centros participantes son el Hospital Clínic, el Hospital de Bellvitge, el Hospital del Mar, el Hospital Vall d'Hebron, el Hospital Germans Trias i Pujol, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Hospital Parc Taulí.

El presidente del Comité Organizador y presidente de la AEC, Salvador Navarro, ha asegurado que los promotores de la candidatura están "realmente ilusionados y muy orgullosos" de poder acoger la reunión en 2029.

La candidatura cuenta con el respaldo institucional de la Conselleria de Salud de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Turismo-Convention Bureau.