El Hostal de la Gavina en S'Agaró (Girona), 'Hotel Icónico del Año' en los European Hotel Awards 2024

GIRONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hostal de la Gavina, en S'Agaró (Girona), ha ganado el premio 'Hotel Icónico del Año' en los European Hotel Awards, informa este jueves el establecimiento.

El premio al hotel de 5 estrellas gran lujo (de la colección The Leading Hotels of the World) se le concedió por su "encanto atemporal y servicio excepcional" y lo recogió el director comercial, Christian Kirschner, que asistió junto al director gastronómico de la Gavina, el cocinero Romain Fornell.

La sexta edición de los European Hotel Awards se celebró el lunes en Copenhague (Dinamarca) y reconoció en sus diversas categorías a los hoteles que destacan por excelencia, innovación y compromiso sostenible.