Los hosteleros catalanes son "los más sostenibles" de las costas de España, según Ecovidrio

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros de Catalunya son los más sostenibles de las costas de España, alcanzado un 'Índice de Sostenibilidad' del 85,5%, según los resultados del 'III Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de nuestras costas' elaborado por Ecovidrio, entidad especializada en gestionar sobre el terreno la recogida selectiva.

Así, la hostelería de Catalunya "lidera un año más" la aplicación de medidas de sostenibilidad dentro del sector Horeca, seguida de la hostelería andaluza (79,6%), la de las Illes Balears (78,7%), la de Cantabria (78,6%), la de la Comunitat Valenciana (70,4%) y la de la Región de Murcia (67,2%), informa Ecovidrio en un comunicado este miércoles.

Por provincias, los hosteleros de Tarragona se sitúan en el primer puesto con un 90,3%, seguidos de los de Barcelona y Girona, ambos con un 84%, y en cuanto a las palancas de sostenibilidad que mejor trabajan los hosteleros catalanes, destaca la gestión de residuos, que ha alcanzado un 91,3%, seguida del consumo de energía (89,9%), el consumo de agua (88,9%) y el consumo responsable (67%).

En total, 2.456 establecimientos hosteleros han sido analizados en esta edición del barómetro en Catalunya, que "refleja así la consolidación del compromiso ambiental del sector Horeca en las costas del territorio catalán".

Al final del verano, Ecovidrio galardonará a los dos establecimientos de Catalunya más responsables en la gestión ambiental de su actividad.