El ICA Barcelona cierra con 2.000 participantes y sitúa Catalunya como "epicentro" de la archivística

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Archivos-ICA Barcelona 2025 ha concluido este jueves con 2.000 participantes de más de 100 países, situando a Catalunya como "epicentro" de la archivística y gestión documental.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado durante la clausura del congreso que en el cuidado y protección de los archivos existe una "declaración ética" que tiene que ver con la memoria y con valores que refuerzan el sentimiento de comunidad y la salud de la demoracia, informa el ICA en un comunicado de este jueves.

La presidenta del ICA, Josée Kirps, ha señalado que "no puede haber justicia ni democracia sin una memoria documentada, preservada y accesible", y que los archivos son la base de la confianza entre ciudadanía e instituciones.

El director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Borràs, ha defendido el valor de los archivos "como instrumentos para la paz, garantes de la democracia y del respeto a los derechos humanos".

El presidente de la Asociación de Profesionales de la Archivística y Gestión de Documentos de Catalunya, Francesc Giménez, ha asegurado que la sociedad se enfrenta a un mundo "en el que el foco político, técnico y social recae en los datos, la unidad mínima de información".

"Este viraje nos interpela como profesionales expertos en tratar la información dimensionada, información en contexto, un tratamiento holístico de la información en todo su continuum, desde el diseño de sistemas", ha apuntado.

'CONOCIENDO PASADOS, CREANDO FUTUROS'

El congreso, bajo el lema 'Conociendo pasados, creando futuros', ha girado alrededor de 5 ejes: 'Gestionar recuerdos, preservar identidades'; 'Conflictos, desastres y desplazamientos'; 'Documentos y derechos'; 'Digital y accesible', y 'El futuro de los archivos'.

Entre otros, ha incluido conferencias sobre el uso de la inteligencia artificial, la descolonización y el papel de la archivística en la justicia.

Durante el ICA Barcelona 2025 se ha anunciado que el anfitrión del congreso de 2027 será Sarawak (Malasia).