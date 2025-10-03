El ICAB acoge la presentación del libro 'Tractat de Protecció de Dades Personals'

La directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), Meritxell Borràs, la decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, y el abogado y diputado de la Junta del Govern del ICAB, Alexander Salvador - ICAB

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acogido este viernes la presentación del libro 'Tractat de Protecció de Dades Personals' (Atelier), una obra coordinada por el abogado y diputado de la Junta del Govern del ICAB, Alexander Salvador, y con prólogo de la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), Meritxell Borràs, ha informado el Colegio en un comunicado.

El acto, que se ha celebrado en la Biblioteca del ICAB, ha contado con la participación de la abogada y decana del ICAB, Cristina Vallejo, así como de Salvador y Borràs, así como de una veintena de expertos en Derecho digital de Barcelona, entre ellos, Vanesa Alarcón-Caparrós, Juan Estheiman Amaya, María Alejandre de la Sotilla, Júlia Bacaria Gea y Jordi Becaria, entre otros.

Salvador ha expresado que el libro "nace de la voluntad de establecerse como una obra de referencia" para el estudio académico en el ámbito de la protección de datos, mientras que Borràs ha recordado que esta materia requiere de formación continua porque, progresivamente, se aprueban nuevas normativas a tener en cuenta.