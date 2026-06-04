El ICAB acogerá una jornada sobre retos legales en el deporte con jueces y directivos deportivos

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BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), la Universitat Abat Oliba CEU y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) han impulsado la jornada 'Barcelona, derecho y deporte' con el objetivo de analizar los retos legales del mundo del deporte y que contará con la participación de magistrados del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, así como representantes de entidades deportivas y expertos en compliance.

En un comunicado este miércoles, el ICAB informa de que el programa de esta jornada, que se celebrará en su sede de Barcelona el lunes 8 de junio, pondrá el foco en cuestiones como el compliance en el deporte, la responsabilidad penal de los clubes, los derechos audiovisuales o la gestión de crisis de reputación.

Uno de los ejes será cómo los clubes están integrando los sistemas de compliance para prevenir riesgos legales y de reputación y, en este sentido, profesionales vinculados al FC Barcelona y al Girona FC, así como grupos internacionales del sector audiovisual, compartirán sus experiencias.

Asimismo, se abordará el futuro de los derechos televisivos y el impacto económico del fútbol, con la participación de expertos de operadoras y de LaLiga, y también se dedicarán sesiones a la protección de los menores, el desarrollo del fútbol femenino y el papel de los deportistas en una industria cada vez más profesionalizada.

La bienvenida institucional, que tendrá lugar a las 9.30 horas, irá a cargo del presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste; la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y la decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universidad CEU Abat Oliba, María Jesús Pesqueira.