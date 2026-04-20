El ICAB aconseja asesoramiento jurídico de abogados en el proceso de regularización de extranjería

Ciudadanos hacen cola para poder iniciar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de extranjería - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha aconsejado contar con el asesoramiento jurídico de la abogacía especializada en extranjería a todos los ciudadanos que a partir de este lunes inicien los trámites del proceso de regularización extraordinario, aprobado el pasado 14 de abril por el Consejo de Ministros.

La regularización de migrantes, que empezó el 16 de abril de forma telemática, finalizará el 30 de junio de este año y este lunes es el primer día que se pueden llevar a cabo los trámites de forma presencial, informa el ICAB en un comunicado.

La decana Cristina Vallejo ha subrayado que la abogacía de Extranjería es quien cuenta con la formación necesaria para asegurar que este proceso se lleve a cabo con la máxima seguridad jurídica, para garantizar así el derecho de las personas extranjeras con criterio jurídico y rigor profesional.

"Además, la abogacía se rige por unas normas deontológicas y cuenta con la protección de una póliza de Responsabilidad Civil", ha afirmado Vallejo.

Por su parte, el diputado de la Junta de Govern del ICAB y responsable de la Comisión de Extranjería, Quim Clavaguera, ha resaltado que un profesional del Derecho siempre es una garantía y los profesionales de la abogacía especializados en esta materia están desarrollando un "papel esencial" en la correcta tramitación de los expedientes.