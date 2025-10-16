El ICAB analizará 30 años de adopciones en la 'I Jornada sobre Adopciones Internacionales'

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), a través de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, celebrará el 20 y 21 de octubre la 'I Jornada sobre Adopciones Internacionales' con el objetivo de analizar los últimos 30 años en esta materia, han informado en un comunicado este jueves.

La jornada se iniciará con una mesa sobre los desafíos y estrategias en el ámbito de las adopciones internacionales en el siglo XXI que contará con la participación de la decana del ICAB, Cristina Vallejo.

Esta jornada tiene como objetivo analizar los retos, logros y perspectivas de futuro de un modelo de adopción "que ha transformado la vida de miles de familias" en las últimas tres década, según el ICAB.

A lo largo de dos días, expertos nacionales e internacionales en derecho, psicología, trabajo social y política social analizarán el panorama actual de las adopciones internacionales, evaluarán la aplicación práctica del Convenio de La Haya de 1993 y revisarán la normativa española y catalana en relación a esta cuestión.

También se abordará la acogida temporal de menores originarios de zonas en conflicto, el ajuste e integración de los niños adoptados y el interés superior del menor como eje central del proceso adoptivo.