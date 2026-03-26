El ICAB y la Fundació Marianao colaboran en visibilizar el apoyo jurídico en la reinserción

Presentación de la Fundació Marianao vinculado al II Congreso de Derecho Penal del ICAB dentro de su programa '12 Congresos, 12 Causas' - ICAB

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha inaugurado este jueves, en el marco del proyecto '12 Congresos, 12 Causas', el II Congreso de Derecho Penal, que se ha vinculado con la Fundació Marianao, una entidad que, desde 1985, impulsa proyectos socioeducativos en el Baix Llobregat (Barcelona) y que trabaja en la reinserción de personas que han estado en prisión.

La encargada de presentar a la Fundació Marianao ha sido la decana del ICAB, Cristina Vallejo, que ha recordado que el sentido de la Abogacía es "hacer una sociedad mejor" y cuidar a los más vulnerables.

En la misma línea, la diputada de la Junta de Gobierno del ICAB, Marta Domènech, ha señalado que la Abogacía y el Derecho son un instrumento para ayudar a las personas y ha puesto en valor que la fundación ayude de manera integral a aquellos en riesgo de exclusión.

Ha destacado su labor en el proceso de reinserción de exreclusos, que "están en una situación estigmatizada, con muchos problemas, sin trabajo, muchas veces ya no tienen la familia que tenían y encuentran un mundo muy distinto al que tenían antes de entrar en prisión".

'PROYECTO DAVID'

El presidente de la Fundació Marianao, Xavier Pedrós, ha explicado que la fundación nació hace más de 40 años, como una respuesta organizada desde el movimiento vecinal del barrio Marianao de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) con la intención de atajar la problemática de jóvenes que morían "de manera prematura" a causa de las drogas.

Pedrós ha interpretado una canción en honor a David, un joven de 18 años vinculado a la fundación que murió en 1992 por sobredosis y cuyo fallecimiento dio origen al 'Proyecto David', que trabaja con personas con problemas penales y penitenciarios, ofreciéndoles asesoramiento jurídico y apoyo personal.

La jurista del 'Proyecto David', Mónica Pons, ha explicado que a través de esta iniciativa acompañan a personas desde un ámbito socioeducativo y jurídico, de manera transversal, durante su proceso de reinserción, pero también durante su condena.

Además, desde 2021 ofrecen un acompañamiento a nivel comunitario con el proyecto de mentoría 'Fem Camí', en el que voluntarios acompañan a personas en procesos de reinserción y que se enmarca en un programa de servicios jurídicos, en el que también participan abogados voluntarios.

Posteriormente, la abogada y presidenta de la Sección de Derecho Penal del ICAB, Clara Martínez, ha sido la encargada de presentar el II Congreso de Derecho Penal, de dos jornadas, en las que se abordarán cuestiones como el valor probatorio del silencio del acusado o la libertad de expresión y el discurso de odio en clave penal y constitucional, entre otros temas.