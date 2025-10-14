El ICAB impulsa la Fira de l'Ocupació 2025 para potenciar la formación y oportunidades laborales

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) celebrará el 23 de octubre la Fira de l'Ocupació 2025 para impulsar las carreras jurídicas, ha informado en un comunicado este martes.

Bajo el lema 'Ens importa el teu futur, ens importes tu' el evento, que tendrá lugar en el Centro de Formación del ICAB, tiene como objetivo servir como punto de conexión entre los estudiantes de Derecho, jóvenes abogados y despachos, facilitar el acceso al mercado laboral y fomentar el desarrollo de nuevas oportunidades profesionales en el ámbito jurídico.

La Fira contará con la participación de despachos, empresas, instituciones y entidades del sector legal, que ofrecerán información sobre prácticas, oportunidades laborales y programas de formación y, por su parte, los asistentes podrán recibir orientación personalizada para definir y mejorar su itinerario profesional y sus competencias.

El diputado responsable del Servicio de Ocupación y Orientación Profesional (SOOP) del ICAB, Alexander Salvador, ha subrayado que este evento es "una excelente oportunidad para que los jóvenes abogados y abogadas conecten con potenciales despachos y empresas, exploren nuevas áreas de práctica y establezcan relaciones profesionales que pueden ser clave para su futuro".

En el marco de esta Fira también se celebrará, el 22 de octubre, 'La Jornada per a l'Emprenedoria' con el objetivo de ayudar a personas que desean lanzar su propio proyecto profesional y que incluirá talleres y un espacio de 'networking' para fomentar nuevas sinergias entre profesionales del sector.