El ICAB inicia este lunes un ciclo de conferencias sobre la pobreza en la infancia

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BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatori dels Drets de les Persones del Il.lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), presidido por la abogada y decana emérita del ICAB, Sílvia Giménez-Salinas, comienza este lunes un ciclo de conferencias para abordar cómo afecta la pobreza a los niños y niñas.

Giménez-Salinas presentará el ciclo de conferencias, que se inicia con la sesión titulada 'Infancia y pobreza: un reto para los derechos de la infancia' a las 18.30 horas, informa en un comunicado.

Para analizar esta cuestión, el Observatori ha invitado al presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda en la que intervendrán la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, y la responsable del área social, análisis e incidencia de Cáritas, Amèlia de Juan.

El acto tendrá lugar esta tarde en el Pati de Columnes de la sede del ICAB en la calle Mallorca de Barcelona.