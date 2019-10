El Icab pide una reforma legal para que las víctimas de trata tengan asistencia de un abogado

Publicado 22/10/2019 11:35:50 CET

Gay presenta ante las instituciones las acciones del Icab en los objetivos de la Agenda 2030

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Maria Eugènia Gay, ha lamentado este martes que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) no prevé que las víctimas de trata tengan que ser asistidas por un abogado, y ha reivindicado una reforma de esta ley para que tengan una primera asistencia de un letrado: "No puede declarar una víctima sin un abogado o una abogada a su lado".

Durante su intervención en la presentación de la jornada 'An inclusive commitment for the global goals. La agenda 2030 en el Icab', en la que ha expuesto las medidas del colegio para conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, Gay ha explicado que están creando un turno de oficio especializado en la trata de personas, de las que ha subrayado que en muchas ocasiones están en manos de mafias.

El Icab se ha comprometido con los objetivos 5, 13, 14, 15 y 16 de la Agenda 2030, relativos a la igualdad de género, la acción por el clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres y la paz y la justicia, y Gay ha explicado que la institución ha creado un grupo de trabajo y un consejo asesor con expertos en la materia para conseguirlos.

A la jornada también han asistido el asesor del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno, Jorge Solana Crespo; el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, Arnau Queralt; la diputada para las Políticas de Participación, Agenda 2030 y ODS de la Diputació de Barcelona, Núria Parlón; y el comisionado de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Rodríguez.

Sobre la igualdad entre géneros, Gay también se ha referido a la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, sobre lo que ha dicho que el Icab está formando a abogados en "las nuevas formas de violencia y acoso a través de la tecnología", y ha recalcado que en la institución hay paridad en todos los niveles.

LEY DE REGISTRO DE JORNADA

Gay ha calificado de "polémica" la Ley de Registro de Jornada de Trabajo, y ha explicado que un sector de la profesión considera que los abogados no deben estar sujetos al control horario, ya que, en sus palabras, la profesión asume que ocho horas no son la jornada laboral, sino una media de 15.

La decana del Icab ha reconocido que es una petición que va contra algunos sectores de la profesión, pero ha dicho que desde el colegio la van a abanderar: "La ley del registro horario se aplica, nos guste o no".

Sobre el objetivo de construir una paz y justicia sólidas, ha recalcado la necesidad de facilitar el acceso a la justicia para todas las personas, y ha detallado que el Icab reivindicará una Ley Orgánica del derecho de defensa para que quede garantizado a toda la ciudadanía.