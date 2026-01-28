El ICAB reivindica el derecho a la privacidad para regular el "presente y futuro" ante la IA

Diálogos en el Día de la Privacidad organizados por el Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha reivindicado el derecho a la privacidad y el papel de la abogacía para regular el "presente y futuro" ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA), cada vez más insertado en la sociedad, según ella.

Así lo ha expresado en la inauguración de los 'Diálogos del Día de la Privacidad', que se conmemora este miércoles, y que contará con diversos expertos en ciberseguridad, protección de datos y normativa sobre la IA a través de cuatro mesas redondas que abordarán diversas temáticas durante toda la jornada.

La presentación también ha contado con el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino; la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Meritxell Borràs; el diputado de la junta de gobierno del ICAB, Alexander Salvador, y la presidenta de la Sección de Derecho Digital e IA del ICAB, Júlia Bacaria.

300 DENUNCIAS AL DÍA POR CIBERESTAFAS

En cuanto a la ciberseguridad, la directora de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, ha recordado que, según datos de Mossos d'Esquadra, se producen unas 300 denuncias al día en relación a ciberestafas, y ha añadido que se registran unos 3.500 incidentes destacables al año.

En este sentido, las jornadas abordarán cómo la IA puede influir en este tipo de estafas y cómo se puede proteger a la ciudadanía a través de nuevas normativas, así como el camino para lograr un estatuto de los profesionales de la privacidad.

SEGURIDAD JURÍDICA

Vallejo ha dicho que lo que más interesa es preservar la seguridad jurídica, por lo que ha reconocido que con incertidumbre no se pueden afrontar los derechos de la ciudadanía y los propios de la profesión de la abogacía.

"Sin privacidad no hay libertad individual y sin privacidad no hay confianza", ha asegurado la decana del ICAB, que ha anunciado que este jueves el Consejo General de la Abogacía Española presentará el 'libro blanco' sobre la IA, que según ella debe servir como referente para preparar una guía propia en la capital catalana.

BORRÀS (APDCAT)

Por su parte, Borràs ha valorado que actualmente se atraviesa un momento geopolítico complejo en el que los derechos pueden verse menospreciados, pero a pesar de ello, ha optado por mostrarse optimistas y apostar por la consolidación del derecho a la protección de datos con una "cierta solidez".

"Estamos convencidos que la defensa de los derechos fundamentales nos lleva a un futuro que debe ser innovador, con el uso de la tecnología pero a su vez poniendo en el centro a la persona y sus derechos", ha añadido.

COTINO (AEPD)

Finalmente, Cotino ha reconocido que el avance de la IA supone un "sí o sí", y que nadie puede renunciar a este mundo, por lo que es necesario trabajar conjuntamente.

Por ello, ha avanzado que en abril se celebrará el 10 aniversario del Reglamento General de Protección de Datos.