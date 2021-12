Iceta defiende que Catalunya necesita un presidente socialista y ensalza el liderazgo de Illa

Avisa de que el PSC es un proyecto sólido y no una moda "ni un globo inflado mediáticamente"

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS)

El hasta ahora primer secretario del PSC y actual ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha defendido que Catalunya necesita "un nuevo presidente socialista" y que se sitúe al frente de la Generalitat el líder de los socialistas en el Parlament, Salvador Illa, que tomará su relevo al frente del PSC este sábado.

Lo ha dicho en el Congreso Extraordinario del PSC que oficializará el relevo de Iceta por Illa como primer secretario, cargo que "exige dedicación exclusiva y no puede estar subordinada a nada", porque ninguna responsabilidad debe situarse por encima de la Primera Secretaría del PSC, según el ministro.

En su última intervención como primer secretario, Iceta ha garantizado que el PSC ha alcanzado los objetivos fijados cuando asumió su liderazgo en 2014: "El PSC no es una moda, el PSC no es una anécdota, no es fruto de una experiencia de laboratorio ni un globo inflado mediáticamente; el nuestro es un proyecto muy sólido".

Ha defendido que los cambios son necesarios para conseguir nuevos objetivos, y que por este motivo propuso designar a Illa como candidato a la Generalitat en lugar de mantener su candidatura hace un año, y ha pedido "excusas" a los delegados y dirigentes socialistas por no haber podido tomar la decisión siguiendo los mecanismos de discusión y estatutos del partido.

Iceta ha agradecido a Illa su tarea como secretario de Organización del PSC y al frente del Ministerio de Sanidad hasta que fue candidato en las elecciones catalanas, y ha destacado que, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Illa ha sido impulsor "de la campaña de vacunación más exitosa del mundo", algo que ha generado una ovación en el Congreso Extraordinario.

Pero ha avisado de que "esto no va de Miquel Iceta ni de Salvador Illa, esto va del PSC, de Catalunya y de España" y del sueño catalanista, federalista y europeísta, ha dicho Iceta, que ha asegurado que el peor enemigo de Catalunya es la división y la ruptura interna de la sociedad y de los vínculos con el resto de pueblos de España, en sus palabras.

"LECCIONES, NI UNA"

Ha destacado que la situación actual incluye una mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat demonizada por algunos sectores; la 'Agenda del Reencuentro' de Sánchez, el "referéndum ilegal del 1-O imperdonablemente reprimido 'in extremis' por el Gobierno del PP", consecuencias penales y los indultos a los dirigentes independentistas con penas de cárcel.

"Lecciones, ni una. Recordar la historia, siempre que haga falta. Mirar hacia adelante, siempre", ha añadido Iceta, que ha asegurado intervenir ante el Congreso con la alegría y la convicción de haber hecho un buen trabajo y de haber logrado tres objetivos: superar la crisis interna del PSC, trabajar para que fuera un partido central en Catalunya y participar en la renovación del PSOE.

"Aquellos tres objetivos se han hecho realidad: crisis superada, el PSC vuelve a ser primer partido de Catalunya, y la renovación del PSOE liderada por Pedro Sánchez está absolutamente consolidada", y ha recordado que es militante socialista desde hace 44 años, y que continúa siéndolo con la misma ilusión y las mismas convicciones, aunque con más experiencia.

Y ha negado que los objetivos se hayan alcanzado gracias a su liderazgo, ya que cree que lo han conseguido por otros dos motivos: "Porque el nuestro es un proyecto colectivo y democrático y porque nunca hemos renunciado a nuestras convicciones" y raíces.

CIRCUNSTANCIAS "DRAMÁTICAS"

Se convirtió en el primer secretario del PSC "en circunstancias extraordinarias, se podría decir sin exagerar que eran circunstancias dramáticas" por la división en el partido pero, ante quienes aseguran que el PSC ha superado el peor momento de su historia, ha pedido relativizarlo porque la historia es larga.

Tras hacer un repaso de la historia de los socialistas y de sus orígenes, Iceta ha proclamado: "Hemos desmentido con rotundidad los que hablaban antes de hora de nuestra defunción y publicaban la esquela en todas partes".

En el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), Iceta ha intervenido ante más de 1.000 personas, incluidas la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que participará con el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en un acto la tarde de este mismo sábado.

También han presenciado la intervención de Iceta el expresidente de la Generalitat José Montilla; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; el exprimer secretario del PSC Raimon Obiols; el también exlíder del partido y delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, entre otros.