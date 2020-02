Iceta (PSC) aboga por el diálogo en Cataluña: "Por muy difícil que lo pongan nuestros adversarios"

Actualizado 09/02/2020 15:02:22 CET

GIRONA, 9 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha apostado por el diálogo como solución política en Cataluña: "No renunciaremos nunca a buscar la solución desde una actitud dialogante, por muy difícil que a veces nos lo pongan nuestros adversarios".

En el Congreso del PSC de Girona este domingo celebrado en Platja d'Aro (Girona), Iceta ha afirmado que "hay independentistas y también hay independizadores" y que el PSC se enfrentará democráticamente a unos y otros, ha informado el partido en varios apuntes en Twitter recogidos por Europa Press.

"Hace falta un cambio de mayoría en el Parlament de Catalunya, un cambio de rumbo. Queremos ganar para abrir nuevas perspectivas y nuevos caminos", ha destacado el socialista de cara a las próximas elecciones autonómicas catalanas.

Iceta ha opinado que en Cataluña ha habido una década perdida, que va desde "los recortes de Artur Mas a unos presupuestos para 2020 que no revierten estos recortes" y ha criticado que tras este periodo haya en Cataluña una sociedad dividida, una economía debilitada y unas instituciones erosionadas.

"El camino que emprende el Gobierno de España, con sus 44 puntos de la agenda para el reencuentro, es el bueno", ha sostenido Iceta, que ha añadido que los socialistas no se rendirán ni renunciarán al diálogo.

También ha ironizado diciendo: "Si yo algún día llego a la conclusión de que he engañado a mis seguidores, que he perjudicado al conjunto del país y además me veo en la prisión, intentaré responsabilizar a otro, a quien sea, el que pase por delante".