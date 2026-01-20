El ICF financia con 3,3 millones la rehabilitación energética de un edificio en Lleida

Inmueble en el que se realizarán las obras. - ICF

LLEIDA 20 Ene.

El Institut Català de Finances (ICF) ha financiado con 3,3 millones de euros la rehabilitación energética de un edificio de viviendas en Lleida, informa en un comunicado este martes.

El inmueble, ubicado en el número 48 de la calle Doctor Combelles, cuenta con 119 viviendas y está previsto instalar placas fotovoltaicas, un sistema de aerotermia y un nuevo aislamiento térmico exterior.

También está previsto renovar los cierres y sustituir las cañerías con el fin de prevenir futuras fugas o averías.

La obra generará un ahorro energético de unos 1.300 MWh anuales, según las estimaciones realizadas por la comunidad de vecinos del inmueble.

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha explicado que el ICF también está "para que comunidades de propietarios impulsen proyectos de mejora energética" como este.