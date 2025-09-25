El ICF financia a Transoci-Áreas con 9,6 millones para la terminal ferroviaria de Calaf (Barcelona)

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, durante la visita. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de Finances (ICF) ha financiado a Transoci-Áreas con 9,6 millones de euros para construir una nueva terminal ferroviaria dentro de las instalaciones de la Campa de Autoflotas de Calaf (Barcelona), informa en un comunicado este jueves.

El ICF ha señalado que se trata del primer proyecto ferroviario privado de nueva construcción en Catalunya en 30 años, y que permitirá sustituir "el uso anual de centenares de tráileres de combustible por trenes eléctricos".

Está previsto que las obras terminen en el primer semestre de 2026 y permitirán conectar el centro logístico con la red ferroviaria general, y estará compuesta por cuatro vías adicionales a la vía general para recibir trenes de hasta 750 metros de longitud.

En una visita a las instalaciones, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha destacado que las empresas con ambición "fortalecen Catalunya y contribuyen a la prosperidad del país".

Romero ha reivindicado el papel del ICF como banca pública de promoción y una "herramienta que trabaja para dar apoyo financiero" a las empresas.