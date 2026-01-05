El ICGC añade seis carteles históricos del cremallera de Núria (Girona) a su archivo digital

Uno de los carteles que el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha añadido a la colección de la Cartoteca de Catalunya - INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

GIRONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha incorporado seis carteles históricos del cremallera de Núria (Girona) al archivo de la Cartoteca digital de Catalunya, un catálogo digital público con mapas, fotografías, libros y fondos documentales relacionados con el territorio.

Los carteles, procedentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), son una serie de ilustraciones publicitarias presentadas en un certamen de 1930, según ha informado el Govern este lunes en un comunicado, y permiten observar la evolución del transporte y la comunicación visual en Catalunya.

La incorporación de este nuevo material gráfico se enmarca en los esfuerzos del Govern en materia de digitalización y conservación del patrimonio cultural en el territorio para "contribuir a consolidar un modelo más sostenible, interoperable y accesible de gestión del conocimiento".