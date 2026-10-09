El ICIP cree que el Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay premia la defensa del derecho internacional

Archivo - Medalla del Premio Nobel - picture alliance / dpa - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha expresado que el Nobel de la Paz 2026 anunciado este viernes para la jurista sudafricana y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, premia la defensa del derecho internacional.

Con el galardón a Pillay, quien también fue jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI), el ICIP considera que el Comité Noruego del Nobel "quiere recordar al mundo que el derecho internacional es una necesidad absoluta para garantizar la paz y la seguridad", informan en un comunicado este viernes.

"Ante el creciente y preocupante cuestionamiento del derecho internacional por grandes potencias mundiales, celebramos que el Premio Nobel de la Paz reconozca los mecanismos internacionales de justicia como pilares fundamentales de la paz", afirma el director del ICIP, Kristian Herbolzheimer.