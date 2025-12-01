El ICO impulsa un modelo en red de oncología en el Maresme (Barcelona) y La Selva (Girona)

Paciente en uno de los hospitales la Corporació. - CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català d'Oncologia (ICO) y la Corporació de Salut del Maresme i La Selva --en Barcelona y Girona, respectivamente-- han impulsado un proyecto de hospitalización en red para que pacientes oncológicos clínicamente estables y con bajo riesgo de complicaciones puedan ingresar a su hospital comarcal de referencia, siendo el centro más cercano a su domicilio.

El objetivo es evitar desplazamientos innecesarios, reducir tiempos de espera y ofrecer una atención hospitalaria "más accesible, cómoda y adaptada a las necesidades de cada persona", informa la Corporació en un comunicado de este lunes.

El nuevo modelo facilita que determinados pacientes puedan ingresar directamente en hospitales comarcales de la red cuando su estado clínico lo permita, lo que garantiza una respuesta asistencial "más ágil" y una mejor experiencia para el paciente y su entorno.

PERFILES DE PACIENTES

Los pacientes con cáncer que no necesitan cuidados de alta complejidad --como personas con tratamiento paliativo o que presentan problemas de salud leves o moderado-- son los perfiles que pueden ingresar directamente en el hospital comarcal de referencia, como el Hospital de Calella (Barcelona) y el de Blanes (Girona).

Antes de este ingreso, los pacientes han sido visitados en las urgencias del hospital de referencia y cuentan con la valoración especializada del equipo de guardia del ICO.

Además de mejorar la accesibilidad y reducir desplazamientos, el modelo contribuye también a hacer un uso "más eficiente" de los recursos disponibles dentro del sistema sanitario, ya que permite distribuir mejor las camas hospitalarias, reforzando la coordinación entre profesionales.

El proyecto se desplegará de forma progresiva y contará con una evaluación continua para garantizar que responde de forma "óptima" a las necesidades de los pacientes y del territorio.