Identifican un biomarcador para evaluar la insuficiencia cardíaca en pacientes con déficit de hierro

Un estudio coliderado por equipos del Ciberdem y Cibercv en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha identificado un biomarcador que permite evaluar la insuficiencia cardíaca (IC) en pacientes con déficit de hierro (DH).

El trabajo, publicado en la revista 'Biomolecules', proporciona evidencias entre los niveles del factor de diferenciación de crecimiento 15 (GDF15) y la disfunción del ventrículo derecho, la capacidad funcional deteriorada y la insuficiencia cardíaca, específicamente en un grupo de pacientes con IC y déficit de hierro, informa el Ciber en un comunicado de este lunes.

El GDF15 es un grupo de proteínas "muy relevante" para la comunicación intercelular y que actúa como biomarcador en enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Según el investigador del área de Diabetes y enfermedades metabólicas asociadas del Ciber en la URV y uno de los coordinadores del estudio, Ricardo Rodríguez-Calvo, el estudio muestra que los niveles séricos de GDF15 proporcionan una "sólida capacidad discriminatoria" y mejoran el rendimiento de un modelo de regresión logística para la IC isquémica.

Eso apoya su potencial como una "herramienta valiosa" para clasificar las causas isquémicas en pacientes con insuficiencia cardíaca y déficit de hierro.

El investigador del área de Cardiovasculares del Ciber y director del Área de Enfermedades del Corazón del Hospital de Bellvitge, Josep Comín-Colet, apunta que la deficiencia de hierro no anémica tiene una "alta prevalencia" entre los pacientes con insuficiencia cardíaca y se ha relacionado con un peor pronóstico.

"GDF15 se ha relacionado con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la IC y el metabolismo del hierro, pero su papel de GDF15 como potencial biomarcador para la IC en pacientes con DH no ha sido completamente explorado", afirma Comín-Colet.